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28 октября, 18:32

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Wired: покупатели Tesla платят до 250 тыс долларов за бронь спорткара Roadster

Покупатели Tesla платят до 250 тыс долларов за бронь спорткара Roadster

Фото: tesla.com

Покупатели нового электрического спорткара Tesla Roadster платят за бронирование от 50 до 250 тысяч долларов, хотя окончательная цена автомобиля и сроки поставок пока не объявлены. Об этом сообщает американский журнал Wired.

За базовую версию без ускорителей и системы полета необходимо внести 50 тысяч долларов, за модификацию Thrust с ускорителями – 250 тысяч долларов. "Летающую" версию Rocket можно приобрести только по приглашению.

Вторую бронь оформил владелец компании по продаже подержанных электромобилей EVAuto Алекс Лоуренс – первую он сделал еще до октябрьской презентации новой модели. Обе брони оплатила его компания. Предприниматель рассчитывает выезжать на автомобиле на гоночную трассу и снимать с его помощью рекламные материалы. Лоуренс уточнил, что сделает все возможное, чтобы получить "летающую" версию.

Основатель технологической компании из штата Юта Трэвис Кук предпочел модификацию Thrust базовой версии, которую забронировал почти 10 лет назад. О своем выборе он не жалеет, но может разочароваться, если стоимость автомобиля приблизится к 500 тысячам долларов.

Бронирование Roadster второго поколения Tesla открыла в 2017 году, а поставки тогда планировала начать в 2020 году. Теперь компания и ее глава Илон Маск говорят о запуске производства в 2028 году. При этом бизнесмен признал, что ездить по общественным дорогам на такой машине будет нельзя.

Tesla 16 октября продемонстрировала прототип Roadster, способный отрываться от земли, на испытательном полигоне SpaceX в Техасе. Спорткар оснастили системой сопел, которая выбрасывает сжатый газ и помогает управлять ее положением во время прыжков.

Во время демонстраций автомобиль переворачивался в воздухе, перепрыгивал через препятствие из машин Tesla, совершал полный оборот и приземлялся на колеса. Также тогда показали запись разгона до 60 миль в час (около 97 километров в час) за 0,81 секунды.

Компания Илона Маска показала электрический спорткар, умеющий отрываться от земли

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