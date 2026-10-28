В ГД предложили разрешить заключать договоры с няней на "Госуслугах"

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Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением запустить на портале "Госуслуги" сервис безопасного найма няни. Об этом сообщает РИА Новости.

"Представляется целесообразным создать на портале "Госуслуги" добровольный сервис безопасного найма няни", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Предполагается, что после идентификации сторон через ЕСИА кандидат с собственного согласия сможет предоставить родителям проверяемые сведения о личности, электронную справку МВД, документы об образовании, профессиональной подготовке и освоении навыков первой помощи.

После проверки родители и няня смогут подписать через "Госключ" договор с условиями присмотра: графиком, обязанностями, правилами передачи ребенка, питания, ухода, действиями в чрезвычайной ситуации и ответственностью сторон. Сервис должен разграничивать трудовой договор и договор оказания услуг.

Авторы законопроекта считают, что проверяемые данные помогут родителям увереннее выбирать няню, а добросовестным специалистам – подтверждать профессиональные преимущества без введения обязательного реестра.

Ранее депутат Госдумы, зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил увеличить оплачиваемый отпуск родителям с детьми. По словам парламентария, стандартные 28 дней отпуска не учитывают реалий семейной жизни. Родителям нужно время не только на отдых, но и на детей.

