В России могут появиться новые меры поддержки одиноких родителей

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В России прорабатывают новые меры поддержки одиноких родителей, например круглосуточные группы в детских садах, рассказали ТАСС сенатор, сопредседатель общественного совета Женского движения "Единой России" Дарья Лантратова и депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Сейчас в России больше 5 миллионов женщин и 1 миллиона мужчин воспитывают детей самостоятельно. При этом таким семьям, по мнению Лантратовой, не всегда нужна только прямая финансовая поддержка, поскольку родитель-одиночка занимается и работой, и воспитанием.

"Особенно непросто бывает молодым родителям, а в случае когда нет бабушек и дедушек, без посторонней помощи обойтись невозможно. Считаем, что здесь должно включаться государство", – указала она.

В последние годы в РФ была сформирована качественная материальная база в дошкольных учреждениях, а среди предложений – круглосуточные группы в детских садах или ясельные группы. К такой практике также готовы вернуться воспитатели и няни.

Однако для того, чтобы развивать такие практики, нужно повышать оплату труда работников дошкольного воспитания, а также организовать достойную компенсацию за дежурства персоналу детсадов и яслей.

Другая инициатива – дать возможность приводить ребенка в детский сад на полдня по выходным. Это позволит родителям-одиночкам решать бытовые вопросы, накапливающиеся за неделю, подчеркнула Стенякина.

Помимо этого, часто родителям школьников старшего возраста нужна помощь в том, чтобы подготовить детей к ЕГЭ, что также требует времени.

Ранее в СМИ появилась информация, что молодые матери в России стали чаще отказываться от трехлетнего отпуска по уходу за ребенком и возвращаются к работе через 1–2 месяца после родов. При этом они выбирают не удаленный или гибридный формат, а полную занятость.

