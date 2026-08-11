Во Франции задержали 5 человек за доставку в СИЗО более 1,8 тыс посылок с наркотиками

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Во Франции задержали 5 человек, которые доставили в СИЗО с помощью БПЛА более 1,8 тысячи посылок с наркотиками. Среди них есть один несовершеннолетний, сообщила газета Figaro со ссылкой на источник.

Все произошло в коммуне Вильфранш-сюр-Сон. Уточняется, что запрещенные вещества были доставлены в следственный изолятор за 51 день. Правоохранители нашли "особо структурированную" группу, которая запускала дроны с посылками недалеко от здания СИЗО.

В результате трех человек поймали с поличным, еще двое были задержаны у себя дома. Во время обысков полицейские нашли 500 граммов запрещенных веществ, 6 тысяч евро наличными, один БПЛА и машину. Четверо задержанных предстанут перед судом 5 октября. Заседание по несовершеннолетнему подозреваемому проведут 2 сентября.

Ранее в подмосковном Ступине задержали 50-летнего мужчину, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. Он уже был судим за подобное преступление.

Отмечается, что на своем дачном участке в селе Мещерино среди кустов малины задержанный выращивал коноплю. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконный оборот наркотиков без цели сбыта" и "Незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере".