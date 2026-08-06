Столичные полицейские выявили плантацию наркотиков, организованную в квартире

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Полицейские задержали 33-летнего москвича, который организовал в своей квартире плантацию конопли. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

В ходе осмотра жилья на Молдавской улице сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО обнаружили банку с марихуаной, а также развешанные по комнате сухие кусты и обломки растений. Общий вес изъятого наркотика превысил 1,1 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере").

Ранее полиция изъяла около 30 килограммов марихуаны на востоке Москвы. Было установлено, что двое москвичей обустроили плантацию на территории гаражно-строительного кооператива.

Там растение высушивалось и измельчалось. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка превышает 45 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

