Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 16:46

Происшествия

Столичные полицейские выявили плантацию наркотиков, организованную в квартире

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Полицейские задержали 33-летнего москвича, который организовал в своей квартире плантацию конопли. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

В ходе осмотра жилья на Молдавской улице сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО обнаружили банку с марихуаной, а также развешанные по комнате сухие кусты и обломки растений. Общий вес изъятого наркотика превысил 1,1 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере").

Ранее полиция изъяла около 30 килограммов марихуаны на востоке Москвы. Было установлено, что двое москвичей обустроили плантацию на территории гаражно-строительного кооператива.

Там растение высушивалось и измельчалось. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка превышает 45 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также


происшествиягород

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика