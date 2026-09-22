Ветеринар Гуляева: манипуляции кошачьих остеопатов могут убить животное

Кошачьи остеопаты зарабатывают до 1 миллиона рублей в месяц, сообщили СМИ. Однако некоторые эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть. Насколько такие услуги безопасны и есть ли в них необходимость, разбиралась Москва 24.

Кричат от боли?

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Услуги остеопатов для кошек набирают популярность в России, а доходы специалистов порой достигают 1 миллиона рублей в месяц, сообщил телеграм-канал Mash Money.



По подсчетам издания, один сеанс стоит примерно 3–10 тысяч рублей, но хозяева чаще всего записываются сразу на комплекс процедур и тратят 10–50 тысяч рублей. Однако, судя по кадрам из Сети, многие животные испытывают явный дискомфорт и пытаются вырваться из рук специалиста.

Ветеринары рассказали журналистам, что остеопатией дело не ограничивается и ряд владельцев прибегают к другим методам нетрадиционной медицины, например к иглоукалыванию или пиявкам. Свои решения хозяева объясняют высокими ценами на профессиональную помощь.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с изданием пояснил, что остеопатию могут применять при дегенеративных заболеваниях позвоночника и суставов, которые сопровождаются болью. При этом нейрохирургическая операция в некоторых случаях обходится дороже аналогичного вмешательства для человека. Диагностика заболеваний также может стоить больших денег, поэтому владельцам приходится выбирать методы с учетом своих финансовых возможностей и искать альтернативы.



Однако специалист обратил внимание, что высших учебных заведений, которые готовят ветеринарных остеопатов, как и дипломов государственного образца по этой специализации, не существует. Поэтому назвать себя остеопатом может практически любой человек, предупредил Шеляков.

При этом в ряде столичных клиник подобные услуги оказывают не только кошкам, но и собакам. Одна из таких заявила на своем сайте, что процедуру проводят сертифицированные специалисты с опытом работы более 10 лет, а акцент сделан на индивидуальном плане лечения. Работа ведется в том числе с коррекцией позвоночника и дисплазией суставов.

"Не имеет научной основы"

Работа кошачьих остеопатов рискует привести к смерти животного, высказала мнение в разговоре с Москвой 24 ветеринарный врач, невролог Екатерина Гуляева.

Также, по ее словам, во время процедуры питомцу могут сломать, например, позвоночник или лапу. Подобных специалистов эксперт назвала мошенниками.





Екатерина Гуляева ветеринарный врач, невролог Представьте: это делает человек весом 60 килограммов, а кошка весит 3. На позвоночник оказывается воздействие этого "специалиста", и слишком интенсивное проминание может быть опасно. Остеопатия как метод не признанная в ветеринарии практика, а значит, любые манипуляции такого рода не имеют под собой научной основы.

Гуляева перечислила признаки реальных проблем с опорно-двигательным аппаратом у кошек. По ее словам, любое необычное поведение животного – повод для беспокойства.

"Необязательно это должна быть хромота: кошка может двигаться скованно. Но проблема бывает и в нервной системе, в спинном или головном мозге. Поэтому нужен либо невролог, либо ортопед, потому что хромота может быть ортопедической проблемой, неврологической или даже инфекционной", – уточнила она.

Кроме того, с хромотой у кошек иногда протекают такие заболевания, как вирусный лейкоз или лимфома. При этом не будет ни поражения нервной системы, ни ортопедических проблем.

"Достаточно заметить, что кошка стала вести себя по-другому: прячется в непривычных местах, меньше ест или вообще отказывается от еды, плохо или недостаточно ходит в туалет, отказывается от игры. Все это сигналы, которые владелец замечает первым", – добавила Гуляева.

Специалисты на приеме выявляют конкретные симптомы, но именно хозяин сначала понимает: что-то не так, и это уже достаточный повод обратиться к врачу, заключила эксперт.

"Скорее, блажь, чем необходимость"

Ветеринар Евгений Цыпленков согласился с мнением, что для животных такие процедуры – "скорее, блажь, чем необходимость".

"Когда человек приходит на прием к остеопату, он работает по костям, связкам, суставам, что-то разминает, хрустит. У людей это может быть востребовано, но для кошек не нужно. Они за тысячу лет не сильно изменились анатомически: их связки, кости, весь опорно-двигательный аппарат приспособлены для мощных бросков, охоты, прыжков", – сказал он Москве 24.

Единственное, что действительно часто бывает проблемой, – лишний вес. Но тут питомцу нужен диетолог, а не остеопат, подчеркнул специалист.





Евгений Цыпленков ветеринар Кошачий организм очень гибкий и пластичный, связки крепкие: звери падают со второго-третьего этажа и остаются живы-здоровы. Поэтому относительно безопасности такая процедура, скорее, не представляет угрозы, если сделана аккуратно и безошибочно.

Говоря о проблемах с опорно-двигательным аппаратом у кошек, специалист отметил, что большинство пород сталкиваются с подобным нечасто.

"Если обычная кошка неудачно прыгнет – это растяжение связок, перелом; если упадет с высоты – может выбить челюсть. Однако это уже хирургия: вправление, покой. Остеопат здесь тоже не нужен", – добавил он.

Кроме того, у кошек боль выполняет естественную тормозящую функцию, вынуждает их щадить травмированную конечность. Если убрать эти ощущения полностью, животное снова начнет прыгать и повредит лапу еще сильнее, поэтому даже обезболивающие иногда излишни.

При этом ветеринар раскритиковал селекционеров: по его словам, чем больше они работают над породой, тем больше проблем у такого животного. В пример он привел кошек манчкин и мейн-кунов, у которых из-за этого начались трудности с опорно-двигательным аппаратом. Плюс есть история с шотландскими вислоухими кошками, которым специально "повесили" уши, изуродовав практически всю костно-хрящевую систему. У таких зверей и скакательные суставы маленькие, и хвосты разной длины, и походка иногда иксообразная, заключил Цыпленков.

