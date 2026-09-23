Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 09:51

Транспорт
Главная / Новости /

"Коммерсант": сбор с пассажиров могут ввести в РФ для поддержки отечественных самолетов

В России могут ввести сбор с пассажиров на поддержку отечественных самолетов

Фото: Москва 24

Минтранс и Минпромторг России с "Ростехом" обсуждают введение сбора с пассажиров для поддержки лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Размер платежа пока не определен, рассказали "Коммерсанту" источники, знакомые с инициативой.

По данным издания, большинство собеседников оценивают возможный сбор в размере до 500 рублей на внутренних рейсах и до 1 тысячи рублей на международных. Еще один источник сообщил о варианте до 700 рублей и 2 тысяч рублей соответственно.

При пассажиропотоке 2025 года потенциальные ежегодные поступления от сбора могут составить 68,12–84,41 миллиарда рублей. За 2027–2030 годы таким образом удастся собрать 200–250 миллиардов рублей, после чего необходимость в платеже может отпасть по мере снижения стоимости самолетов.

Аналитики предупредили, что подорожание авиабилетов может привести к сокращению пассажиропотока. В качестве альтернативы они предлагают на начальном этапе эксплуатации новых самолетов компенсировать связанные с этим расходы из бюджета.

Ранее в России создали конструкторскую документацию и макет нового двигателя для малых пассажирских самолетов. Силовая установка ВК-1600С предназначена для воздушных судов малой размерности, в частности для ТВС-2ДТС, а также может применяться на машинах Ан-2 и Ан-3.

Читайте также


транспорт

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика