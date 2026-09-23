"Коммерсант": сбор с пассажиров могут ввести в РФ для поддержки отечественных самолетов

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Минтранс и Минпромторг России с "Ростехом" обсуждают введение сбора с пассажиров для поддержки лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Размер платежа пока не определен, рассказали "Коммерсанту" источники, знакомые с инициативой.

По данным издания, большинство собеседников оценивают возможный сбор в размере до 500 рублей на внутренних рейсах и до 1 тысячи рублей на международных. Еще один источник сообщил о варианте до 700 рублей и 2 тысяч рублей соответственно.

При пассажиропотоке 2025 года потенциальные ежегодные поступления от сбора могут составить 68,12–84,41 миллиарда рублей. За 2027–2030 годы таким образом удастся собрать 200–250 миллиардов рублей, после чего необходимость в платеже может отпасть по мере снижения стоимости самолетов.

Аналитики предупредили, что подорожание авиабилетов может привести к сокращению пассажиропотока. В качестве альтернативы они предлагают на начальном этапе эксплуатации новых самолетов компенсировать связанные с этим расходы из бюджета.

Ранее в России создали конструкторскую документацию и макет нового двигателя для малых пассажирских самолетов. Силовая установка ВК-1600С предназначена для воздушных судов малой размерности, в частности для ТВС-2ДТС, а также может применяться на машинах Ан-2 и Ан-3.