Почти трети россиян необходимо от 150 до 300 тысяч рублей в месяц для счастья

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Почти трети россиян необходимо от 150 до 300 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Об этом говорится в исследовании Роскачества и "Финансов Mail", которое есть в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 8,7 тысячи человек старше 18 лет из всех федеральных округов и всех регионов. По данным исследования, еще 22% респондентов хотели бы иметь ежемесячно 300–500 тысяч рублей.

Каждый пятый (20%) будет чувствовать себя счастливым при ежемесячной сумме от 50–150 тысяч рублей. 11% опрошенных предпочли бы иметь от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а более 1 миллиона – 12%. При этом 4% для положительных эмоций достаточно менее 50 тысяч рублей каждый месяц.

Как рассказала почти половина респондентов (48%), деньги определенно влияют на счастье человека, но даже тут есть определенный предел. Для 38% опрошенных счастье и финансовое положение связаны напрямую, а для 11%, напротив, не зависят друг от друга. Еще 2% затруднились ответить.

Среди наиболее важных факторов, которые влияют на счастье, респонденты назвали здоровье (24%), семью и близких (23%), уверенность в завтрашнем дне (18%), высокий доход (13%), путешествия и новые впечатления (12%), а также возможность заниматься любимым делом и самореализацию (10%).

Несмотря на это, 36% россиян полагают, что текущий уровень дохода позволяет им чувствовать себя счастливыми лишь частично, а 28% думают, что совсем не позволяет. Почти четверть (24%) скорее испытывают счастье при текущем финансовом положении, но не во всем.

Полностью счастливыми себя назвали 3%, еще 9% отметили, что это не связано с размером дохода. Сбережения, даже небольшие, позволяют чувствовать себя уверенно 12% россиян, а высокий доход – 19%.

Все перечисленное дает уверенность 65% опрошенным, 4% выбрали вариант "ни то, ни другое". По мнению 21% респондентов, счастье помогает человеку зарабатывать. Еще 36% считают, что финансы дают возможность испытать это чувство, а 43% ответили, что это никак не связано между собой.

Ранее сообщалось, что 84% работающих россиян получают заработную плату официально и только 9% "в конверте". Еще 9% – полностью или частично "в конверте". Для сравнения, в 2006 году эти показатели составляли 71 и 19% соответственно. При этом лояльность к "серой" зарплате чаще демонстрируют представители поколения цифры (60%), мужчины (52%) и жители мегаполисов (58%).