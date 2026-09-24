Машков представил концепцию развития театра в России до 2035 года

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Председатель Союза театральных деятелей, народный артист РФ Владимир Машков представил концепцию развития театра в стране до 2035 года на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Машков отметил, что для Союза театральных деятелей этот год особенный – организации исполнилось 150 лет. Он подчеркнул, что им было важно провести не только праздничные мероприятия, но и те, что направлены на развитие театрального искусства и его будущее. Именно так возникла идея разработки концепции развития театра в России до 2035 года.

"Спустя год работы мы готовы представить проект концепции, которая определяет единый подход к развитию театрального дела в России и согласовывает цели и задачи всех сторон: от органов власти до театров и образовательных учреждений", – сказал Машков.

Документ насчитывает более 800 страниц, над ним работали свыше 1,3 тысячи представителей театральной среды. Концепция включает 10 основных пунктов.

Первый пункт предполагает официальное закрепление за театром статуса одного из важнейших социальных, культурных и просветительских институтов, а не организации, оказывающей услуги. Школьный театр при этом должен стать не просто кружком, а творческой и образовательной средой для воспитания зрительской культуры и ранней профориентации.

Второй пункт касается качества репертуарной политики: при оценке репертуара должны учитываться художественная ценность и общественная значимость постановок.

В третьем пункте закреплена доступность театрального искусства по семи признакам: географическому, экономическому, социальному, информационному, возрастному, инклюзивному и культурно-образовательному. Помимо этого, предусмотрены поддержка театров в малых городах, гастролей и мобильных форм и развитие доступной среды – тифлокомментирование, сурдоперевод, субтитры.

Четвертый пункт "Единое театральное пространство" предполагает объединение регионов через гастроли и фестивали, развитие сотрудничества со странами СНГ, БРИКС и дружественными государствами, а также поддержку русскоязычных театров за рубежом.

Пятый пункт предусматривает разработку нового единого закона о театре и внесение изменений в действующие 44-ФЗ и 223-ФЗ с учетом особенностей театрального производства.

В шестом блоке речь идет о финансовой модели: основой устойчивости остается бюджетная поддержка, но, как отметил Машков, модель следует сделать более гибкой и адресной – через гранты, субсидии, меценатство и эндаумент-фонды.

Седьмой пункт касается институциональной структуры отрасли, планируется формирование реестров негосударственных, частных, уличных и любительских театров с понятными критериями для участия в мерах поддержки.

Кадровой теме посвящен восьмой пункт: развитие целевого обучения с обязательным возвращением выпускников в регионы, подготовка технических специалистов в художественно-постановочной части, а также меры социальной поддержки для привлечения специалистов.

Девятый пункт предполагает внедрение цифровых технологий: создание единой цифровой системы, объединяющей сведения о театрах, спектаклях, гастролях, фестивалях и специалистах. Искусственный интеллект рассматривается как вспомогательный инструмент при сохранении ведущей роли человека и художественного замысла.

Заключительный пункт касается материально-технической базы, которая нуждается в регулярном мониторинге и обновлении.

"Реализацию концепции координирует министерство культуры России. Мы уже направили в министерство ее проект для согласования в федеральных органах исполнительной власти и внесения на утверждение в правительство Российской Федерации", – заключил Машков.

Ранее народный артист России Сергей Безруков порассуждал о том, чем молодые актеры и студенты театральных вузов отличаются от его поколения.

По его словам, современные студенты быстро распознают фальшь и не склонны автоматически признавать чей-либо авторитет. Они привыкли подвергать услышанное сомнению и проверять информацию, тогда как в молодости актера от ученика чаще ждали безоговорочного выполнения указаний наставника.

