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Из-за дефицита оборонного бюджета Украины ВСУ могут столкнуться с задержками поставок беспилотников и их нехваткой в первом квартале 2027 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Как сообщалось, что "дыра" в бюджете министерства обороны Украины составляет порядка 27 миллиардов долларов. Зеленский охарактеризовал этот дефицит как "космический" и заявил, что для обретения оптимизма Киеву "нужны деньги".

По словам президента Украины, значительная часть этих средств предназначена для закупки дронов и ракет, а также на денежное обеспечение военных. Он уточнил, что примерно треть бюджетных трат из этой суммы запланированы на январь, февраль и март. Если контракты на поставку не будут заключены и оплачены уже в октябре и ноябре, это создаст серьезные вызовы.

Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на текущий год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен, что эквивалентно 45 миллиардам долларов.

Ранее Зеленский потребовал от Европы уже сейчас выделить часть кредита Евросоюза, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы закрыть нехватку средств на оборонные расходы. По данным СМИ, просьбы Киева возымели эффект "разорвавшейся бомбы". В частности, европейский дипломат заявил, что украинские власти могли выбрать иной способ объявить об этой новости.