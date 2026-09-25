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25 сентября, 14:07

Общество

ФНПР заявила, что работник при несчастном случае может получить выплату в 163 тыс рублей

Фото: depositphotos/Professor25​

При несчастном случае на работе сотруднику положена единовременная страховая выплата более 163 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление департамента коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Выплаты пострадавшему на работе сотруднику положены при установлении утраты профессиональной трудоспособности. В таком случае наряду с единовременной страховой выплатой назначаются и ежемесячные.

Сумма единовременной составляет 163 596,35 рубля без учета районных коэффициентов и надбавок, а ежемесячная выплата варьируется до 125 789,16 рубля. Помимо этого, сотруднику обязаны оплатить расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.

Точный размер единовременной страховой выплаты будет зависеть от зарплаты сотрудника, степени утраты профессиональной трудоспособности, установленной медико-социальной экспертизой.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды. С 1 февраля проведут индексацию по уровню фактической инфляции, сейчас его размер оценивается в 6,8%. С 1 апреля пенсии увеличат еще на 3,3%. Две индексации предусмотрены в проекте бюджета Социального фонда на 2027–2029 годы, который Минтруд внес в правительство.

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