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25 сентября, 16:55

Происшествия

Мужчина зарезал незнакомца во время конфликта в магазине в подмосковных Химках

Фото: MAX/"СК Подмосковья"

Мужчина зарезал незнакомца в магазине в подмосковных Химках. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По версии следствия, 24 сентября 21-летний злоумышленник находился в магазине в микрорайоне Сходня. Там между ним и ранее незнакомым с ним мужчиной возник конфликт, в ходе которого молодой человек нанес оппоненту удар ножом в область груди.

42-летнего потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался в больнице. Фигуранта задержали сотрудники правоохранительных органов. Ему предъявили обвинение в убийстве.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили обвиняемого и свидетелей, изъяли орудие преступления, а также назначили судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и молекулярно-генетическую экспертизы.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Ранее суд в Алтайском крае приговорил 40-летнего жителя Рубцовска к 9 годам лишения свободы в колонии особого режима за смертельное избиение знакомого мясорубкой. Инцидент произошел в мае 2026 года.

Мужчина распивал спиртное у себя дома с 50-летним знакомым. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Хозяин квартиры ударил гостя по лицу, отчего тот упал на пол. Затем обвиняемый взял мясорубку и не менее трех раз ударил потерпевшего по голове. Пострадавшего госпитализировали, но мужчина позднее скончался в больнице.

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