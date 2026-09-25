Мужчина зарезал незнакомца во время конфликта в магазине в подмосковных Химках

Фото: MAX/"СК Подмосковья"

Мужчина зарезал незнакомца в магазине в подмосковных Химках. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По версии следствия, 24 сентября 21-летний злоумышленник находился в магазине в микрорайоне Сходня. Там между ним и ранее незнакомым с ним мужчиной возник конфликт, в ходе которого молодой человек нанес оппоненту удар ножом в область груди.

42-летнего потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался в больнице. Фигуранта задержали сотрудники правоохранительных органов. Ему предъявили обвинение в убийстве.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили обвиняемого и свидетелей, изъяли орудие преступления, а также назначили судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и молекулярно-генетическую экспертизы.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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