Росрыболовство: рост цен на минтай в РФ связан с влиянием спроса

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В России динамика роста оптовых цен на минтай обусловлена влиянием внутреннего и внешнего спроса, а также совокупными расходами по всей цепочке поставок. Об этом заявило ТАСС Росрыболовства.

Ведомство дало комментарий, после того как газета "Коммерсант" сообщила, что оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке на 21 сентября выросла на 2,4% за неделю, 10,3% – за месяц и 59,3% в годовом выражении и составила 215 рублей за 1 килограмм.

В Росрыболовстве отметили, что себестоимость добычи и первичной переработки минтая зависит в первую очередь от расходов на топливо, оплату труда экипажей, ремонт и обслуживание флота, орудия лова и судовое снабжение. Также в этом вопросе учитываются и затраты на хранение, транспортировку и финансирование на следующих этапах.

Конкретная оптовая стоимость рыбы зависит от характеристик продукции, объема партии и условий поставки. Дополнительное влияние на формирование цены оказывает и конъюнктура мирового рынка белой рыбы: минтай, треска и пикша в ряде товарных категорий выступают заменителями. Сокращение предложения трески увеличивает спрос на минтай среди переработчиков.

Согласно данным ведомства на 21 сентября, за 2026 год добыто около 1,8 миллиона тонн, что на 35,7 тысячи тонн больше, чем годом ранее, разница составляет 2%.

Росрыболовство подчеркнуло, что промысел минтая стабилен и демонстрирует умеренный рост – предложения от российских рыбаков хватает и для внутреннего, и для внешнего рынков.

Ранее москвичи определили победителей ежегодного конкурса "Московское качество" среди мясных, рыбных и птичьих продуктов, представленных в столичных магазинах.

Среди 81 претендента в 11 номинациях рыбной категории потребители выбрали лучшие крабовые палочки, скумбрию холодного копчения, пресервы из сельди, натуральную лососевую икру, варено-мороженые креветки, слабосоленую форель и коктейль из морепродуктов в масле.

В других номинациях победителями стали филе белой рыбы в панировке "Дальневосточное" и паста "Антарктик-криль классический". Среди фермерских продуктов больше всего голосов получила охлажденная форель, а в категории "Сделано в Москве" – коктейль из морепродуктов в рассоле.