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21 сентября, 17:56

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SHOT: рыбалка на Яузе стала популярным увлечением среди московских подростков

Рыбалка на Яузе стала популярным увлечением среди московских подростков – СМИ

Фото: MAX/SHOT

Подростки в последние теплые дни года стали регулярно собираться на рыбалку на набережной Яузы в Москве. Об этом сообщает канал SHOT в мессенджере МАХ.

По данным канала, у водоема каждый день проводят время компании ребят в возрасте от 12 до 18 лет. После занятий они приходят рыбачить группами и могут оставаться у воды на пять или шесть часов.

Увлечение постепенно превратилось для подростков в своеобразное соревнование. Местные компании сравнивают улов и выясняют, кому удалось поймать более крупную рыбу. При этом юные рыбаки уже научились различать речных обитателей, например берша и судака.

Среди добычи оказался даже сом весом 9 килограммов. Однако пойманную рыбу подростки не оставляют себе – они с ней фотографируются и отпускают обратно в Яузу.

"Уроки сделал. Сома на 9 килограммов поймал. День закрыт", – говорится в публикации.

Ранее Росрыболовство сообщило о тестировании сервиса "Лоция", разработанного Центром системы мониторинга рыболовства и связи. Сервис с применением ИИ анализирует спутниковые и океанографические данные – температуру и соленость воды, течения, термофронты и другие параметры – вместе со сведениями о выловах и работе флота. На их основе система определяет условия формирования кормовой базы и создает карты перспективных районов скопления рыбы.

Разработка должна помочь рыбакам быстрее находить места для промысла и сократить затраты и время на разведку. Сейчас "Лоцию" в тестовом режиме используют при промысле иваси, сайры, минтая, тихоокеанской трески и сельди.

Москвичи стали чаще выбирать рыбалку в качестве досуга

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