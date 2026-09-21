Радиостанция "Судного дня" передала сигнал впервые за две недели

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

Радиостанция УВБ-76, известная как радиостанция "Судного дня", вечером 21 сентября передала сигнал "дамполяд". Об этом сообщил телеграм-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции.

Это первое сообщение, которое было передано радиостанцией за последние две недели. До этого момента в эфире было затишье.

УВБ-76 – военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Обычно она транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за чего получила неофициальное название "жужжалка".

Ранее радиостанция передала в эфир слово "героический". Расшифровать точное содержание сигнала невозможно. По версии СМИ, он может быть предназначен для какой-либо из российских воинских частей и содержать секретное указание командования.

Сообщения УВБ-76, как указали журналисты, защищены от вмешательства хакеров и не могут быть расшифрованы без знания кодового ключа. Радиостанция используется российскими военными и спецслужбами с 1975 года. При этом существуют предположения, что она может быть связана со структурами, отвечающими за ядерные вооружения России.

