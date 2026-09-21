Минздрав предложил раз в 5 лет направлять работающих с оружием на медосвидетельствование

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Минздрав России разработал проект приказа, который вводит обязательное медицинское освидетельствование раз в пять лет для сотрудников, занятых на всех этапах оборота оружия и патронов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас такие работники проходят медосмотр только один раз – при трудоустройстве. Новые требования предлагается ввести по аналогии с правилами для владельцев оружия.

Изменения в закон об оружии, внесенные в июле 2026 года, обязывают владельцев проходить освидетельствование не реже одного раза в пять лет со дня оформления медицинского заключения. Данные нормы вступают в силу с 1 января 2027 года.

Для исполнения этих положений законодательства Минздрав России разработал проект приказа. Он предполагает введение аналогичных требований для работников, занятых на всех этапах оборота оружия и патронов, а именно: производство, испытание, установка, монтаж, обслуживание, ремонт, утилизация, реализация, учет, хранение и продажа.

Предложение призвано своевременно выявлять психические расстройства и обеспечивать безопасность граждан.

Вместе с тем с 1 марта 2027 года в России вступит в силу новый порядок медицинского освидетельствования водителей. Данные обследований будут автоматически передаваться в ГИБДД. Если при обращении к врачу у водителя выявят заболевание из утвержденного перечня противопоказаний, эти сведения попадут в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда – в МВД.

