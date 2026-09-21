Мадьяр исключил строительство хранилищ для нефтепродуктов Украины в Венгрии

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Правительство Венгрии не разрешит строительство на своей территории хранилища нефтепродуктов для Украины, заявил премьер-министр Петер Мадьяр, выступая в парламенте. Его слова передает телеканал М1.

Поводом для комментария стала публикация в телеграм-канале "Нафтогаза" о планах строительства нефтехранилища в Венгрии вблизи границы с Украиной. В сообщении приводились слова главы компании Сергея Федоренко, который сообщил, что реализация проекта в перспективе повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей.

Однако Мадьяр подчеркнул, что подписанный венгерской компанией MOL и украинским "Нафтогазом" меморандум о взаимопонимании по данному вопросу реализован не будет.

"Если почитать недавно опубликованное заявление, то там сказано, что это лишь теоретическая возможность. Даже если бы дело дошло до реализации, то на это ушли бы годы. Но я хочу заявить здесь и сейчас: пока у власти находится правительство партии "Тиса", этого не произойдет", – отметил премьер Венгрии.

Он также опроверг информацию о том, что Венгрия входит в региональное объединение "Карпатская восьмерка", на встрече которого якобы была достигнута данная договоренность.

"Нас приглашали, но мы не поехали, и на то были веские причины", – пояснил Мадьяр.

Премьер добавил, что переговоры по этому вопросу были начаты компанией MOL с Украиной и США с санкции прошлого правительства Венгрии, которое возглавлял Виктор Орбан. Однако дальше подписания меморандума о взаимопонимании дело не продвинулось, уточнил он. Никаких иных договоренностей достигнуто не было.

Венгерский премьер заявил, что 20 сентября обсудил данный вопрос с главой MOL Жолтом Хернади. Он дал понять, что впредь ожидает от него действий, согласованных с новым правительством страны, так как государство до сих пор владеет 25% акций этой компании.

Ранее Мадьяр пообещал обнародовать данные о ценах, по которым Будапешт закупал российский газ в соответствии с долгосрочными контрактами. Однако он предупредил, что опубликовать всю информацию по этому вопросу он не может.

Премьер пояснил, что существуют конфиденциальные пункты, которые венгерская сторона должна соблюдать. Он также планирует выяснить, действительно ли цены на закупки газа из РФ были такими выгодными, как об этом говорило предыдущее правительство страны.

