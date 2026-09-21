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21 сентября, 20:04

Происшествия

В Самарской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

Фото: MAX/"Следком-Самара"

Уголовное дело возбуждено по факту аварии с участием автобуса в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

По информации областного главка МВД, ДТП произошло на 967-м километре трассы М-5. В 18:15 по местному времени (17:15 по московскому времени) у автобуса Peugeot, который ехал по маршруту № 137 из Тольятти в Жигулевск, взорвалось колесо.

Полиция полагает, что из-за этого транспортное средство отбросило на встречную полосу, а затем на свою, где оно врезалось в металлическое ограждение.

В результате происшествия пострадали 16 человек. Расследование будет проводиться по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В региональном Минздраве сообщали, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное. Сейчас им продолжают оказывать помощь, а ситуация находится на контроле ведомства.

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