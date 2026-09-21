Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил травму нижней части тела. Об этом сообщила журналистка Сэмми Силбер на своей странице в соцсети X.

Хоккеист уже пропустил предсезонный матч "Вашингтона" с "Бостоном", который прошел в ночь на 21 сентября по московскому времени. Также он не примет участия в игре с "Филадельфией", назначенной на ночь 22 сентября.

Однако Силбер подчеркнула, что возвращение 41-летнего россиянина на лед ожидается со дня на день. Сезон НХЛ стартует в ночь на 30 сентября.

Ранее Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном" на один сезон. Его зарплата составит 1 миллион долларов, а подписной бонус – 3,25 миллиона. Еще 4,75 миллиона он получит за количество проведенных игр.

Овечкин выступает за клуб с сезона-2005/2006, за это время трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата, 9 раз – лучшим снайпером, а в 2018 году привел "Вашингтон" к единственному в истории клуба Кубку Стэнли.

