Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 21:51

Спорт

Овечкин получил травму нижней части тела

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил травму нижней части тела. Об этом сообщила журналистка Сэмми Силбер на своей странице в соцсети X.

Хоккеист уже пропустил предсезонный матч "Вашингтона" с "Бостоном", который прошел в ночь на 21 сентября по московскому времени. Также он не примет участия в игре с "Филадельфией", назначенной на ночь 22 сентября.

Однако Силбер подчеркнула, что возвращение 41-летнего россиянина на лед ожидается со дня на день. Сезон НХЛ стартует в ночь на 30 сентября.

Ранее Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном" на один сезон. Его зарплата составит 1 миллион долларов, а подписной бонус – 3,25 миллиона. Еще 4,75 миллиона он получит за количество проведенных игр.

Овечкин выступает за клуб с сезона-2005/2006, за это время трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата, 9 раз – лучшим снайпером, а в 2018 году привел "Вашингтон" к единственному в истории клуба Кубку Стэнли.

Читайте также


спорт

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика