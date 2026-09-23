Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Правительственный самолет вылетел из Москвы в США, выбрав северный маршрут, который позволил избежать пересечения воздушных пространств других государств. Продолжительность полета составила 12 часов и 45 минут.

81-я сессия Генассамблеи ООН открылась 8 сентября. В ее рамках по традиции проходит неделя высокого уровня. Общие прения проводятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября.

Выступление Лаврова на ГА ООН запланировано на 26 сентября. В тот же день министр проведет традиционную пресс-конференцию.

Кроме того, 23 сентября глава МИД встретится с госсекретарем США Марко Рубио. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что украинская тематика займет одно из центральных мест на международных переговорах Лаврова в ООН.