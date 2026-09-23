Песков назвал тратой времени встречи по Украине в верхах без подготовки

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Переговоры по украинскому урегулированию на высшем уровне, включая возможные контакты между Россией и США, не имеют смысла без предварительной работы на экспертном уровне. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля подтвердил готовность Владимира Путина встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, однако конкретных сроков таких контактов пока нет. Он напомнил, что в ходе телефонных разговоров Путин и Трамп всегда подчеркивали готовность при необходимости провести еще одну встречу.

Касаясь возможной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Песков заявил, что позиция Кремля неизменна.

"Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять", – пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, из-за продолжающейся террористической активности киевского режима предпосылок для мирных переговоров в настоящий момент нет. Россия, однако, сохраняет готовность к мирному урегулированию.

Ранее Трамп, открывая встречу с Зеленским на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что он и Путин могут скоро провести новую личную встречу. Однако, по словам главы Белого дома, это едва ли произойдет в рамках предстоящего саммита G20 в Майами. Отвечая на вопрос о перспективах трехсторонней встречи, Трамп сказал, что "не знает".

До этого президент США назвал отличным прошедший в начале сентября телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы российский лидер дал объективный анализ происходящего в зоне спецоперации и перспектив достижения ее задач.

Кроме того, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили возможность проведения трехстороннего саммита с участием Китая. Встреча лидеров трех стран может состояться в ноябре в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.