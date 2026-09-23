Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 12:45

Политика

Песков назвал тратой времени встречи по Украине в верхах без подготовки

Фото: kremlin.ru

Переговоры по украинскому урегулированию на высшем уровне, включая возможные контакты между Россией и США, не имеют смысла без предварительной работы на экспертном уровне. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля подтвердил готовность Владимира Путина встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, однако конкретных сроков таких контактов пока нет. Он напомнил, что в ходе телефонных разговоров Путин и Трамп всегда подчеркивали готовность при необходимости провести еще одну встречу.

Касаясь возможной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Песков заявил, что позиция Кремля неизменна.

"Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Гарантии безопасности ему будут предоставлены. И он прекрасно знает, какие решения нужно принять", – пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, из-за продолжающейся террористической активности киевского режима предпосылок для мирных переговоров в настоящий момент нет. Россия, однако, сохраняет готовность к мирному урегулированию.

Ранее Трамп, открывая встречу с Зеленским на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что он и Путин могут скоро провести новую личную встречу. Однако, по словам главы Белого дома, это едва ли произойдет в рамках предстоящего саммита G20 в Майами. Отвечая на вопрос о перспективах трехсторонней встречи, Трамп сказал, что "не знает".

До этого президент США назвал отличным прошедший в начале сентября телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы российский лидер дал объективный анализ происходящего в зоне спецоперации и перспектив достижения ее задач.

Кроме того, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили возможность проведения трехстороннего саммита с участием Китая. Встреча лидеров трех стран может состояться в ноябре в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика