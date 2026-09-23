Еще два маршрута проекта "Москва – область" запустят с 26 сентября

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Еще два новых автобусных маршрута начнут работу с 26 сентября в рамках проекта "Москва – область". Они свяжут подмосковные Красногорск и Мытищи со станциями метро, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Маршрут № 1568 соединит станцию метро "Тушинская" с крупным жилым комплексом в Красногорске. На нем будут работать автобусы среднего класса. Маршрут № 1823 запустят в населенный пункт Челобитьево в Мытищах от станции "Медведково", там будут курсировать автобусы малого класса.

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Для пассажиров сохранятся все льготы по социальным картам москвича и жителя Московской области. В случае необходимости карту жителя Подмосковья можно перекодировать в МФЦ. Школьники и студенты столичных образовательных учреждений могут использовать абонементы "Единый" зоны "Пригород" на 30 и 90 дней по карте москвича. Благодаря абонементам на 30, 90 или 365 дней граждане экономят до 60% в год и бесплатно пересаживаются на транспорт Москвы.

По словам заммэра Максима Ликсутова, чтобы переход на новую билетную систему был удобным, пассажиров проконсультируют сотрудники Московского транспорта. Они будут находиться в автобусах областного перевозчика в последний день работы их маршрутов, а также в первые дни работы замещающих маршрутов.

Ранее свыше 40 новых автобусов малого класса вышли на маршруты в ТиНАО и Подмосковье. В них есть медиаэкраны, разъемы для зарядки гаджетов, система климат-контроля, а также откидная аппарель для маломобильных граждан. До конца осени в парки Мосгортранса поступят и другие машины.

