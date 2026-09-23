Дмитриев заявил, что администрация Трампа выступает за диалог с Россией

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Администрация президента США Дональда Трампа выступает за сохранение диалога с Россией и совместное решение проблем. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал приглашение Владимира Путина со стороны США посетить саммит G20 в Майами в декабре.

"В то время как ЕС и Великобритания по-прежнему застряли в "мышлении (экс-президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена", администрация Трампа выступает за продолжение диалога с Россией и совместное решение проблем", – написал Дмитриев в соцсети X.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что Путин примет приглашение на саммит G20 в Майами. По его словам, участие в саммите даст президенту РФ шанс пообщаться не только с Трампом, но и с другими мировыми лидерами.

Россия благодарна и признательна за приглашение Путина на саммит G20, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле пообещали определиться и проработать приглашение по дипломатическим каналам.