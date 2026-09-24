Пакистан атаковал Кандагар на юге Афганистана

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Военные Пакистана совершили атаку на город Кандагар на юге Афганистана, местные власти сообщают об отсутствии ущерба. Об этом информирует портал Tolonews со ссылкой на представителя афганских властей Забиуллу Моджахеда.

Атака была совершена в пустынной местности в девятом квартале Кандагара. Несмотря на сильный взрыв, который был слышен во всех районах города, правоохранители заверили жителей, что причин для беспокойства нет.

Кроме того, министр информации Пакистана Атаулла Тарар сообщил, что пакистанские бойцы нанесли авиаудары по 10 местам запуска и хранения дронов в Афганистане. Он также обвинил Афганистан в нарушении суверенитета Пакистана из-за запуска дронов 23 сентября с афганской территории.

Конфликт на афгано-пакистанской границе обострился 26 февраля. Боевые действия начались в шести приграничных зонах и в районе линии Дюранда. Пакистанская авиация нанесла удары по военной инфраструктуре Афганистана, в ответ силы страны начали контрнаступление в восточных провинциях.

27 февраля бои продолжились. В частности, был нанесен удар по военной базе пакистанской армии в районе Наушера.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявлял о начале войны с Афганистаном, обвинив соседнюю страну в "экспорте терроризма".

В марте Афганистан объявил о временном прекращении военных действий против Пакистана. Решение было принято в связи с приближавшимся праздником Ид аль-Фитр, а также по просьбе стран-посредников – Саудовской Аравии, Катара и Турции.