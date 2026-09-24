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24 сентября, 06:56

Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

Фото: МАХ/"Полиция Кубани"

Два человека погибли в результате ДТП в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла на трассе Афипский – Смоленская. По предварительным данным, 72-летний водитель автомобиля "Лада" не выбрал безопасную скорость, в результате чего не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в препятствие и опрокинулся.

Водитель и его 45-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой помощи. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Кемеровской области 17-летний местный житель на кроссовом мотоцикле "Кевс" сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок госпитализирован с ушибом головного мозга.

Еще одно ДТП произошло в Удмуртии, где столкнулись легковой автомобиль и бензовоз, после чего второе транспортное средство загорелось. Инцидент произошел на федеральной трассе вблизи деревни Миндерево Малопургинского района. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

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