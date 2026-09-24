Отец хоккеиста "Питтсбурга" Кузьменко погиб при нападении медведя в Туве

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Мужчина, скончавшийся после нападения медведя в Туве, оказался хоккейным тренером Александром Кузьменко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Первоначально (пострадавший. – Прим. ред.) поступил в больницу в Тоджинском районе, потом санавиацией был доставлен в Кызыл", – уточнили в сообщении.

После произошедшего Национальный хоккейный центр, в котором работал Кузьменко, заявил, что сейчас решается вопрос о транспортировке его тела в Москву.

Кузьменко много лет занимался подготовкой спортсменов, а его сын Андрей Кузьменко сейчас выступает в НХЛ за "Питтсбург Пингвинз". Среди воспитанников погибшего – игроки КХЛ Никита Коростелев и Даниил Григорьев, а также хоккеист ВХЛ Александр Пелевин.

Известно, что он приехал в Туву вместе с другими туристами из Москвы на рыбалку. На реке Большой Енисей на мужчину напал медведь, после чего его госпитализировали с тяжелыми травмами лица.

О смерти тренера в больнице 24 сентября сообщил руководитель Госкомохотнадзора Тувы Артыш Салчак.

В настоящее время в республике действуют строгие ограничения из-за участившихся выходов медведей, в том числе запрет на проведение любых мероприятий на природе. В 11 муниципалитетах был введен режим повышенной готовности. Как уточняется, туристы из Москвы проигнорировали действовавшие ограничения.