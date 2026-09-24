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24 сентября, 12:42

Происшествия

Гражданин Украины в Польше ранил ножом 5 человек

Фото: 123RF.com/fedorovekb

В Польше гражданин Украины напал с ножом на пятерых человек, среди пострадавших также оказались трое священников. Об этом говорится в сообщении местной полиции.

Инцидент произошел на территории Ярославского аббатства на улице Бенедиктинской в Подкарпатском воеводстве. По данным полиции, 31-летний мужчина напал на четырех мужчин и одну женщину.

Всех пострадавших доставили в госпиталь. Трое мужчин находятся в состоянии, угрожающем их жизни. Подозреваемого задержали на месте происшествия. Полиция проводит мероприятия для выяснения обстоятельств и допрашивает свидетелей.

Ранее на западе Украины сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) вступил в конфликт с местными жителями и был госпитализирован. Инцидент произошел в Тернополе. Неизвестные повредили служебный автомобиль и забрали личные вещи пострадавшего. Предварительно, при столкновении были использованы ножи и биты.

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