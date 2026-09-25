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25 сентября, 18:15

Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за тумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявлен в Москве, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение будет действовать с 00:00 до 08:00 26 сентября. Туман ожидается местами. Кроме того, аналогичное предупреждение действует на территории Московской области.

Ранее сообщалось, что на погоду в Москве начал влиять холодный североатлантический циклон. В частности, в субботу, 26 сентября, на Центральную Россию распространится западная часть антициклона.

Из-за этого осадки прекратятся, однако небо будет переменно-облачным. Днем воздух прогреется до 18 градусов, а ночью столбики термометров установятся на отметке 5–8 градусов.

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