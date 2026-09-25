Фото: Москва 24

Прокуратура контролирует расследование причин аварии на Ленинградском проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что дело находится на контроле в прокуратуре Северного административного округа.

Кроме того, РИА Новости сообщили в правоохранительных органах, что в результате случившегося пострадали два ребенка и водитель. По данным прокуратуры, всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Авария произошла вечером 25 сентября. В районе дома 24 столкнулись шесть автомобилей. Водителей призвали выбирать пути объезда – в столичном Дептрансе предупредили, что движение в оба направления затруднено на 1,5 километра. До 1 ряда ограничено движение в сторону центра, в сторону области – до 2 рядов.

