25 сентября, 21:12Происшествия
Два человека пострадали в аварии на Ленинградском проспекте в Москве
ДТП произошло в районе дома 24 – столкнулись шесть автомобилей. Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Об аварии стало известно вечером 25 сентября. В столичном Дептрансе предупредили, что движение в оба направления затруднено на 1,5 километра.
Помимо этого, до 1 ряда ограничено движение в сторону центра, в сторону области – до 2 рядов. Водителей призвали выбирать пути объезда.