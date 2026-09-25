Видео: Москва 24

Два человека пострадали в аварии на Ленинградском проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

ДТП произошло в районе дома 24 – столкнулись шесть автомобилей. Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Об аварии стало известно вечером 25 сентября. В столичном Дептрансе предупредили, что движение в оба направления затруднено на 1,5 километра.

Помимо этого, до 1 ряда ограничено движение в сторону центра, в сторону области – до 2 рядов. Водителей призвали выбирать пути объезда.

