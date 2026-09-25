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25 сентября, 21:41

Политика

Си Цзиньпин пригласил Трампа на ноябрьский саммит АТЭС в Китае

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента США Дональда Трампа посетить Китай в ноябре для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом он заявил на встрече с американским лидером в Белом доме.

"Большое спасибо! Мы сделаем это. И мы проведем развернутые переговоры", – ответил глава администрации США.

Си Цзиньпин отметил, что до конца года у лидеров будет еще две возможности встретиться: на саммите АТЭС в Китае и на саммите G20 в США. Он пригласил президента и первую леди Меланию Трамп посетить Китай. Приглашение было озвучено во время чайной церемонии.

Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября, саммит G20 – в окрестностях Майами 14–15 декабря.

Председатель КНР приехал в США с государственным визитом 24 сентября. Глава Белого дома встретил его у трапа самолета вместе с супругой Меланией.

Руководители стран провели переговоры в Белом доме, во время которых затронули украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. Трамп отметил, что переговоры прошли отлично.

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