Путин: РФ была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, однако Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам пленарного заседания Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Он отметил, что украинская сторона прервала переговоры в Стамбуле, однако за несколько недель до выборов заявила о своей готовности их возобновить.

"И действительно, мы сказали, что до выборов в Государственную думу (проведение. – Прим. ред) переговоров вряд ли возможно, а после этого мы будем готовы возобновить эти контакты", – подчеркнул глава государства.

При этом в ночь на 20 сентября была предпринята попытка массированного удара по Москве – в практически московскую зону вошло свыше 1 600 беспилотников.

Глава государства также указал, что во время проведения выборов ВСУ пытались в том числе атаковать жилые дома сотрудников избирательных комиссий. При этом один из атакованных избирательных участков находился в школе, в результате удара здание было практически разрушено.

"В одном случае председатель территориальной комиссии была ранена, муж ее ранен, ребенок ранен, а в другом случае, к сожалению, дело дошло до трагедии. Вы знаете об этом? Председатель территориальной избирательной комиссии погиб", – рассказал президент.

Путин добавил, что Украина первой начала наносить удары по гражданской инфраструктуре России и торговым судам в Черном море. РФ, в свою очередь, понесла определенные потери. Было повреждено свыше 100 кораблей, как российских, так и тех, которые ходили под иностранным флагом.

"Да и потом, слушайте, по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Ozon, – ну это что такое? Это зачем? Тем не менее это было сделано. После этого мы по каждой позиции начали отвечать", – подчеркнул российский лидер.

Тем не менее Россия восстановила ущерб после украинских атак. Ответ Москвы, в свою очередь, оказался "настолько чувствительный и разрушительный", что Киев запросил о перемирии, в том числе энергетическом и воздушном.

По словам Путина, Украина должна понять, что провокация и нагнетание обстановки не приведут к нужному результату, а только ухудшат положение страны.

"В любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, будем принимать исходя из интересов Российской Федерации", – заключил российский лидер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ не будет делать паузы в СВО для переговоров с Украиной в любом формате. Он подчеркнул, что Москва уже была "научена горьким опытом", а Европа при этом хочет, чтобы Киев получил передышку и смог восполнить военные арсеналы.

