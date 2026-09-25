Четыре человека госпитализированы после атаки беспилотников на Ульяновск

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Четыре человека доставлены в больницы в результате атаки беспилотников на Ульяновск, еще 11 проходят амбулаторное лечение. Об этом сообщил губернатор области Алексей Русских в своем телеграм-канале.

Трое из четверых госпитализированных получают помощь в стационаре областного травмоцентра.

"22-летняя девушка была доставлена из наиболее пострадавшего дома. Операция позади, рядом мама. Чувствует себя уже лучше", – отметил Русских.

Операцию также провели 61-летнему работнику предприятия. По словам губернатора, сейчас он восстанавливается, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Кроме того, среди пострадавших есть 93-летняя женщина. Она находится в отделении кардиологии, ее состояние не вызывает опасений.

БПЛА атаковали Ульяновск утром 25 сентября. Целью обстрела стало промышленное предприятие в городе, которое получило повреждения. В связи с этим власти опровергли информацию об утечке ядовитых веществ на заводе "Искра".

Также при атаке дронов были повреждены шесть многоквартирных домов. При этом в одном из них произошло частичное обрушение. На этом фоне был развернут пункт временного размещения граждан.

Жителей наиболее поврежденного дома в северной части решили собрать в школе для оказания любой помощи, которая им потребуется. Для людей также открыт пункт временного размещения в гостинице "Волга", где поручено обеспечить горячее питание.

Помимо этого, на границе Ульяновской и Самарской областей повреждения получил пассажирский поезд. Инцидент с составом Москва – Тольятти произошел на перегоне Рачейка – Балашейка участка Новообразцовое – Инза. В результате травмирован машинист. Пострадавших среди пассажиров нет.

Кроме того, был поврежден участок теплотрассы. После разминирования и обследования территории мэр Ульяновска Александр Болдакин дал указание приступить к восстановлению участка. По этой причине в ряде домов, включая один детский сад, не было горячей воды. Параллельно дорожно-коммунальные службы занимаются ликвидацией повреждений трамвайных путей и контактной сети на улице Розы Люксембург.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

