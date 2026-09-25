Мотоциклист погиб при столкновении с самосвалом на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Мотоциклист погиб в результате столкновения с грузовым автомобилем на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на Днепропетровской улице, в районе дома № 4. По предварительным данным, столкнулись самосвал и мотоцикл. Водитель мотоцикла скончался на месте.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в подмосковном Хотькове в результате аварии пострадали подростки 2011 года рождения. Инцидент произошел на улице Михеенко. Столкнулись легковой автомобиль Opel и кроссовый мотоцикл.

Предварительно, местная жительница за рулем иномарки выполняла поворот налево, въезжая на дворовую территорию, и не уступила дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении. Водителя и пассажира мотоцикла госпитализировали.

