25 сентября, 21:27Происшествия
Мотоциклист погиб при столкновении с самосвалом на юге Москвы
Фото: Агентство "Москва"
Мотоциклист погиб в результате столкновения с грузовым автомобилем на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Авария произошла на Днепропетровской улице, в районе дома № 4. По предварительным данным, столкнулись самосвал и мотоцикл. Водитель мотоцикла скончался на месте.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в подмосковном Хотькове в результате аварии пострадали подростки 2011 года рождения. Инцидент произошел на улице Михеенко. Столкнулись легковой автомобиль Opel и кроссовый мотоцикл.
Предварительно, местная жительница за рулем иномарки выполняла поворот налево, въезжая на дворовую территорию, и не уступила дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении. Водителя и пассажира мотоцикла госпитализировали.