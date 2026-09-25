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25 сентября, 22:03

Общество

В России запустили платформу для обучения и трудоустройства в сфере туризма

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

В России запущена онлайн-платформа "Гостеприимство – моя профессия" для поиска работы и стажировок в сфере туризма. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

Площадка объединит вакансии, стажировки и образовательные программы для отрасли с возможностью выборки по регионам и городам. Ресурс ориентирован как на студентов и молодых специалистов, так и на опытных работников туриндустрии.

В ведомстве отметили, что платформа позволит учащимся вузов и средних специальных учебных заведений быстрее ориентироваться в предложениях на рынке туризма и сократить время поиска работы. В частности, на сайте будут доступны варианты постоянной и сезонной занятости, образовательная витрина с программами высшего, среднего профессионального и дополнительного образования, а также бесплатные курсы повышения квалификации.

"Онлайн-платформа "Гостеприимство – моя профессия" усилит действующие меры поддержки национального проекта "Туризм и гостеприимство" и будет способствовать решению проблемы кадрового дефицита отрасли", – сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что привлечение молодых специалистов, а также предложение бесплатных программ повышения квалификации и переподготовки помогут достичь показателей нацпроекта, инициированного президентом РФ.

"Спрос на специалистов в сфере туризма и гостеприимства продолжает расти. Он охватывает как массовые профессии, так и управленческие и цифровые позиции", – заключили там.

Публичная презентация проекта прошла в рамках кейс-чемпионата "Будущие лидеры туризма" в преддверии Международного дня туризма в Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТИС).

Ранее на портале "Молодежь Москвы" разместили серию видеоуроков, посвященных построению карьеры в столице. В них разбирают конкретные примеры и дают практические рекомендации. Посмотреть ролики можно в любое удобное время.

Курс ориентирован на молодых специалистов, которые делают первые шаги в профессии. В программу вошли такие темы, как составление резюме, подготовка к собеседованию и использование технологий искусственного интеллекта. Материалы разработаны при участии экспертов Ассоциации карьерных консультантов.

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