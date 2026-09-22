В Москве запустили видеокурс для молодежи по построению карьеры

Фото: пресс-служба КОСиМП

На портале "Молодежь Москвы" разместили серию видеоуроков, посвященных построению карьеры в столице. В них разбирают конкретные примеры и дают практические рекомендации. Посмотреть ролики можно в любое удобное время.

"Курс ориентирован на молодых специалистов, которые делают первые шаги в профессии. В программу вошли такие темы, как составление резюме, подготовка к собеседованию и использование технологий искусственного интеллекта", – сказала Наталья Сергунина.

На первом занятии слушатели узнают, как изменился рынок труда в 2026 году, на чем строится карьерная стратегия и какие возможности для профессионального развития существуют сегодня. Второе посвятят презентации своих достижений, даже если пока практический опыт ограничивается учебой, стажировками, волонтерством и неоплачиваемыми проектами. На третьем разберут структуру успешного резюме.

В дальнейшем специалисты расскажут, как подготовить цифровой профиль соискателя, научат желающих писать сопроводительные письма с учетом стиля компании и поделятся списком эффективных каналов поиска вакансий – от агрегаторов и сообществ в социальных сетях до проектов правительства Москвы, хакатонов и форумов.

Курс разработан при участии экспертов Ассоциации карьерных консультантов.

Еще больше инструментов собрано в разделе "Карьера" на портале "Молодежь Москвы". Здесь можно записаться на нейропрофориентацию или консультацию экспертов по составлению резюме и подготовке к собеседованию, а также посмотреть предложения ведущих компаний города.

В столице действует множество профориентационных проектов для молодых специалистов. Они охватывают такие направления, как предпринимательство, культура, инновации, туризм, медиа.

Ранее сообщалось, что число IТ-специалистов в московской экономике может вырасти на 450 тысяч человек к 2033 году. Также спросом будут пользоваться производственные и креативные профессии. В то же время административного персонала станет меньше.

