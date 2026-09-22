Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 14:28

Город

Рыбный рынок "Москва – на волне" в Митине отметит двухлетие скидками и дегустациями

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Рыбный рынок "Москва – на волне" в районе Митино отмечает два года работы. В честь праздника 25 сентября покупателям предложат скидки и праздничную программу, сообщил портал мэра и правительства столицы.

В течение всего дня на все товары будет действовать скидка 15%. При этом участникам СВО, многодетным семьям и пенсионерам предоставят скидку в размере 20% при предъявлении удостоверения. Акция не будет распространяться на доставку.

Праздничная программа начнется в 15:00 с дегустации паэльи с морепродуктами. В 16:00 стартует слепая дегустация "От истока до океана". 5 случайно выбранных участников, которые заранее подадут заявки на странице рынков в соцсети "ВКонтакте", будут пробовать 9 видов рыбы с завязанными глазами. Всего будет 3 категории – "море", "океан" и "река".

Тот участник, который наиболее точно угадает виды рыбы по вкусу, получит целую свежемороженую форель или стерлядь на выбор. Остальные участники станут обладателями фирменных шоперов. Наблюдать за дегустацией смогут все желающие.

На рынке можно найти свыше 600 видов рыбы и морепродуктов из 17 российских регионов. Самыми популярными товарами являются северная сельдь пряного посола, горбуша для засолки и скумбрия горячего копчения. Кроме того, в ассортименте есть чавыча, командорский кальмар, камчатский краб и морской гребешок.

Рынок также предлагает собственную линейку полуфабрикатов: шпажки с морепродуктами для гриля, рыбный фарш, креветки в соусе. Есть и необычные продукты, например чипсы из кожи лосося, вяленые щечки судака, колбаса из рыбы.

Также там есть специальные зоны хранения продукции и фудкорты. На площадках обустроены лаборатории для контроля качества.

Ранее проект "Город заданий", а также столичный департамент торговли и услуг предложили горожанам поделиться своим мнением о рыбных рынках "Москва – на волне". Для выполнения задания необходимо будет посетить одну из площадок, сфотографироваться там и оставить подробный отзыв.

Читайте также


городеда

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика