Рыбный рынок "Москва – на волне" в Митине отметит двухлетие скидками и дегустациями

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Рыбный рынок "Москва – на волне" в районе Митино отмечает два года работы. В честь праздника 25 сентября покупателям предложат скидки и праздничную программу, сообщил портал мэра и правительства столицы.

В течение всего дня на все товары будет действовать скидка 15%. При этом участникам СВО, многодетным семьям и пенсионерам предоставят скидку в размере 20% при предъявлении удостоверения. Акция не будет распространяться на доставку.

Праздничная программа начнется в 15:00 с дегустации паэльи с морепродуктами. В 16:00 стартует слепая дегустация "От истока до океана". 5 случайно выбранных участников, которые заранее подадут заявки на странице рынков в соцсети "ВКонтакте", будут пробовать 9 видов рыбы с завязанными глазами. Всего будет 3 категории – "море", "океан" и "река".

Тот участник, который наиболее точно угадает виды рыбы по вкусу, получит целую свежемороженую форель или стерлядь на выбор. Остальные участники станут обладателями фирменных шоперов. Наблюдать за дегустацией смогут все желающие.

На рынке можно найти свыше 600 видов рыбы и морепродуктов из 17 российских регионов. Самыми популярными товарами являются северная сельдь пряного посола, горбуша для засолки и скумбрия горячего копчения. Кроме того, в ассортименте есть чавыча, командорский кальмар, камчатский краб и морской гребешок.

Рынок также предлагает собственную линейку полуфабрикатов: шпажки с морепродуктами для гриля, рыбный фарш, креветки в соусе. Есть и необычные продукты, например чипсы из кожи лосося, вяленые щечки судака, колбаса из рыбы.

Также там есть специальные зоны хранения продукции и фудкорты. На площадках обустроены лаборатории для контроля качества.

Ранее проект "Город заданий", а также столичный департамент торговли и услуг предложили горожанам поделиться своим мнением о рыбных рынках "Москва – на волне". Для выполнения задания необходимо будет посетить одну из площадок, сфотографироваться там и оставить подробный отзыв.

