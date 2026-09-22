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22 сентября, 21:14

Спорт

FIS утвердила процедуру подачи заявки для получения нейтрального статуса

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) утвердила процедуру подачи заявки для получения нейтрального статуса российскими и белорусскими спортсменами. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как отметили в FIS, спортсмены должны подать заявление, подтвердив соответствие требованиям, и обязаться соблюдать их в течение всего времени. После получения заявления и копии паспорта FIS федерация проводит внутреннюю проверку для оценки соответствия критериям допуска.

В случаях, когда требуется привлечение внешних экспертов для углубленной проверки, например при ранее отклоненной заявке, расходы в размере 2 тысяч швейцарских франков возлагаются на спортсмена или представителя вспомогательного персонала.

Право участвовать в соревнованиях спортсмен получает только после выдачи соответствующего подтверждения.

Заявки на участие в мероприятиях FIS в статусе индивидуального нейтрального спортсмена должны быть поданы не позднее 15 декабря. Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются в рамках соответствующего сезона.

FIS публикует на своем сайте список спортсменов, получивших статус. Если после присвоения нейтрального статуса станет известно о нарушении правил допуска или условий участия, федерация аннулирует статус и исключает имя спортсмена из списка.

Кроме того, FIS изменила пункт допуска спортсменов из РФ и Белоруссии, касающийся органов безопасности. В частности, федерация убрала положение о непредоставлении статуса атлетам, числящимся в аффилированных структурах вооруженных сил или органов безопасности стран.

Ранее FIS сообщила о допуске россиян до турниров под эгидой организации в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе. Представители организации также отмечали, что FIS повторно проверит спортсменов, чьи заявки на получение нейтрального статуса были отклонены.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил надежду, что спортсмены из РФ выступят успешно и докажут, что "это безопасно".

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