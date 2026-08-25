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25 августа, 12:07

Спорт

FIS обсудит возвращение российских лыжников на Кубок мира в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) рассмотрит вопрос о возвращении российских спортсменов на Кубок мира на заседании в Швейцарии, которое пройдет 1–2 сентября. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по физической культуре и спорту, главу Федерации лыжного спорта России Дмитрия Свищева.

По его словам, повестка заседания пока не сверстана, однако российская сторона обратилась к международной федерации с просьбой включить вопрос о возвращении спортсменов на Кубок мира в обсуждение. Свищев подчеркнул, что тема будет поднята.

Парламентарий добавил, что руководители федерации находятся в ежедневном контакте с коллегами из FIS. Он также отметил, что российским лыжникам необходимо выстраивать подготовку с учетом потенциального участия в международных стартах.

Ранее глава Минспорта России Михаил Дегтярев сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров FIS. По его словам, спортсмены будут допущены в нейтральном статусе. При этом российские паралимпийцы смогут выступать под национальным флагом и гимном.

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