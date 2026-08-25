Самолет ВВС США приземлился в аэропорту Внуково

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Военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Борт вылетел около 08:50 из Риги. Его маршрут завершился примерно в 10:04 в столичной авиагавани. По данным сервиса, на данный момент полет воздушного судна им не отслеживается, поскольку он "находится вне зоны покрытия либо уже приземлился".

Информация о последних перелетах самолета говорит о том, что он прибыл в столицу Латвии 23 августа. Исходной точкой отправления указан город Кэмп-Спрингс в штате Мэриленд, где расположена авиабаза Эндрюс, на которой базируется Air Force One – самолет американского президента Дональда Трампа.

Ранее самолет авиакомпании Hainan Airlines, который летел из Пекина в Манчестер, совершил аварийную посадку в красноярском аэропорту. Как указали в МЧС России, погибших и пострадавших нет. Сам борт и наземная инфраструктура повреждений не получили. Причины экстренного приземления неизвестны.