Максимальные ставки по вкладам в крупнейших банках РФ достигли 19%

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Средние ставки по вкладам сроком до полутора лет в 20 крупнейших российских банках по объему депозитов физических лиц выросли на 0,05–0,38 процентного пункта за месяц. Это следует из индекса вкладов, который рассчитывают "Финуслуги".

С 24 июля по 24 августа семь банков из топ-20 повысили ставки по трехмесячным вкладам, максимальный рост составил 5,5 процентного пункта. Восемь банков увеличили ставки по шестимесячным вкладам (до 0,8 процентного пункта), а три учреждения – по вкладам на один и полтора года (до 1,9 процентного пункта).

При этом пять банков уменьшили ставки на сроки от трех месяцев до полутора лет, снижение составило от 0,2 до 0,5 процентного пункта. По вкладам сроком от двух лет и более средние ставки немного уменьшились. Пять банков понизили проценты по длинным вкладам – от 0,13 до 1,75 процентного пункта.

Максимальная ставка среди предложений топ-20 банков на 24 августа достигает 19%. Она действует по трехмесячному вкладу. Минимальная ставка в размере 7% фиксируется по трехлетнему вкладу.

Индекс вкладов "Финуслуг" рассчитывается на основе ставок по вкладам в 20 крупнейших банках по объему розничного депозитного портфеля. Анализируются вклады на 100 тысяч рублей на сроках от трех месяцев до трех лет. В расчете используются продукты без ограничений по категориям клиентов, не требующие участия в акциях или покупки комбинированных продуктов.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не фиксирует чрезмерного роста среди сбережений россиян. По ее словам, при снижении ставки норма накоплений закономерно должна уменьшаться.

