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25 августа, 12:58

Город

Проект "Лето в Москве" представил программу мероприятий на конец августа

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 26 августа по 1 сентября в Москве пройдет серия городских мероприятий в рамках проекта "Лето в Москве". Жителей и гостей столицы ждут лекции, экскурсии, выставки, мастер-классы и другие занятия для всей семьи, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Познакомиться с культурой России и Москвы

26, 29 и 30 августа на фестивальной площадке "Московских сезонов" на улице Хачатуряна пройдут бесплатные лекции без предварительной регистрации.

26 августа с 17:00 до 18:00 музыкальный продюсер и диджей Леонид Руденко расскажет о влиянии русской культуры на мировую музыку. Автор хита Destination и композитор церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи разберет примеры произведений с русскими корнями.

29 августа в 12:00 композитор Константин Агванян проведет лекцию о периодах в классической музыке. В 13:00 композитор Павел Жуков расскажет об истории военных песен и симфоний в рамках лекции "Оборона Москвы", а в 14:00 художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Ксения Храмова представит историю знаменитых московских династий.

30 августа в 12:00 Ксения Храмова проведет лекцию "Москва и Даниил Московский". В 13:00 модельер-конструктор Александр Храмов расскажет об истории московских усадеб, а в 14:00 Павел Жуков представит музыкальный путеводитель по столице.

26 августа также можно бесплатно посетить экскурсию "Энергия космоса" в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Участники познакомятся с историей корпорации "Энергия" – одного из главных предприятий отечественной космической отрасли. Для посещения потребуется регистрация.

В Государственном Дарвиновском музее проходит выставка "Фотосезоны-2026", посвященная городам России и мира. Ее участники через фотографии показывают жизнь городов и их жителей. Посетить экспозицию можно 26, 27 и с 28 по 30 августа, ежедневно кроме понедельника.

Там же до 4 октября работает персональная выставка художника-иллюстратора Ольги Ионайтис "Пушистые герои сказок". В экспозиции представлены иллюстрации к русским народным сказкам, произведениям Самуила Маршака и Кеннета Грэма, выполненные в разных акварельных техниках. Выставка открыта ежедневно, кроме понедельника.

Попробовать себя в творчестве

26 августа с 17:00 до 18:00 на флагманской площадке "Мой район" в Юрловском проезде, дом 8, пройдет мастер-класс по анимации изображений с помощью нейросетей. Участников научат оживлять рисунки и старые фотографии, составлять текстовые запросы и пользоваться бесплатными онлайн-сервисами.

С 14:00 до 15:00 на окружной площадке на Кастанаевской улице, дома 62–64, пройдет мастер-класс по каллиграфии. Гости познакомятся с разными стилями и техниками письма и научатся создавать выразительные надписи.

С 18:00 до 20:00 там же можно будет изготовить свечи для участников специальной военной операции. Мастер-класс рассчитан на посетителей старше шести лет.

С 18:00 до 19:00 на площадке "Мой район" на Большой Филевской улице, дом 9, пройдет мастер-класс "Открытка герою". Участники создадут открытки со словами благодарности и поддержки. Все материалы предоставят организаторы. В 17:00 на площадке в парке "Надежда" на Ленинском проспекте, владения 82–86, пройдет мастер-класс по созданию творческой работы о родном месте.

С 27 по 30 августа на открытом воздухе в арт-студии на Чистопрудном бульваре будут проходить занятия по рисованию. С 12:00 до 18:45 участники смогут писать пейзажи и натюрморты в разных техниках.

27 и 29 августа с 17:00 до 18:00 в летнем клубе "Москва" пройдет мастер-класс для владельцев собак. Участники смогут нарисовать своего питомца, провести время вместе с ним и получить памятный подарок. Количество участников ограничено восемью людьми, регистрация не требуется.

С 27 по 29 августа с 15:00 до 18:00 в летнем клубе также будет работать груминг-станция. Магазин "Аскмаск & Систра Код" совместно с клиникой "Мой тигр" предложит гостям с питомцами услуги груминга. За подписку на социальные сети можно получить небольшой комплимент. Участие – за покупку, предварительная регистрация не требуется.

28 августа с 19:00 до 20:00 на площадке в парке усадьбы Троицкое на Нагорной улице, дом 2, состоится мастер-класс по сценическому мастерству. Участники будут работать с голосом и телом, выполнять упражнения на раскрепощение и эмоциональную выразительность, а также попробуют импровизировать.

Нарисовать московские пейзажи

С 28 по 30 августа на Петровском бульваре будут работать арт-студии, где посетителей научат писать картины на пленэре и осваивать разные художественные техники.

В 12:00 и 17:00 пройдет занятие "Ожившие фото", в 13:00 и 18:00 – "Городские бульвары", в 14:00 – "Московская перспектива", в 15:00 – "Сердце Москвы", в 16:00 – "Москва в графике". В эти же дни занятия пройдут на Страстном бульваре.

28 августа в 12:00, 15:00 и 18:00 участники будут рисовать "Пушкинские места" в технике "размытие", в 13:00 и 16:00 – московское лето в технике "сухая кисть", а в 14:00 и 17:00 – прогулки по бульвару в технике "монотипия".

29 августа в 12:00, 15:00 и 18:00 пройдет мастер-класс "Гении музыки. Рисуем акварелью". В 13:00 и 16:00 участники создадут картину "С днем рождения, Москва!" акрилом, а в 14:00 и 17:00 – изображение исторической Москвы акварелью в технике "фотореализм".

30 августа в 12:00, 15:00 и 18:00 вновь пройдет занятие "Московское лето. Рисуем в технике "сухая кисть". В 13:00 и 16:00 гости смогут написать "Прогулки по бульвару" в технике "монотипия", а в 14:00 и 17:00 – "Пушкинские места" в технике "размытие".

29 и 30 августа в саду имени Н. Э. Баумана и Лианозовском парке можно будет сделать памятные вещи своими руками. Гостям предложат создать мозаику "Парковый пейзаж", старинные открытки, арт-планеры и закладки для книг. Занятия пройдут в три сеанса: с 12:00 до 12:40, с 12:50 до 13:30 и с 13:40 до 14:20.

1 сентября с 17:00 до 19:00 на улице Михайлова, дом 30а, корпус 1, пройдет детский мастер-класс "Летний арт-куб". Участники создадут яркую летнюю работу из простых материалов, разных фактур и техник. С 17:00 до 18:00 здесь же состоится занятие "Моя Москва в деталях", где гости сделают мини-коллаж о столице.

29 августа с 10:00 до 20:00 в центре "Интеграция" на Саянской улице пройдет "Единый день открытых дверей". Еще один такой день состоится 30 августа с 10:00 до 20:00 в филиале на улице Лазо. Гости смогут познакомиться с направлениями работы центра, студиями и коллективами, пообщаться с руководителями и выбрать занятия. Вход свободный.

Снять кино и узнать больше о кинематографе

27 августа, в День российского кино, с 17:00 до 20:00 в парке "Сосенки" на улице Тимуровской, дом 7, пройдет летний кинофестиваль "Фундук на траве". На открытом воздухе покажут лучшие анимационные, документальные и игровые короткометражные фильмы прошлых лет. Фестиваль рассчитан на широкую аудиторию, прийти можно всей семьей и с домашними питомцами.

В 19:00 режиссер, продюсер и сценарист Инна Семина проведет лекцию о том, как снять первый фильм без опыта и связей. Она расскажет о подготовке дебютной картины, организации съемок и способах ее продвижения.

Одновременно режиссер, сценарист и педагог Руслан Паушу проведет мастер-класс "Актерские методики". Участники выполнят упражнения на внимание и воображение, научатся снимать телесное напряжение и познакомятся с профессиональными приемами управления эмоциями.

29 августа в 13:30 пройдет мастер-класс "Союзмультфильма" по созданию анимационной ленты. Юные участники под руководством специалистов пройдут основные этапы работы над мультфильмом и вместе создадут общую картину в одной из классических анимационных техник.

29 и 30 августа мастер-классы пройдут в летних кинодомах на фестивальных площадках "Московских сезонов" на площади Славы, Городецкой улице и улице Перерве. Посетители смогут познакомиться с кино- и театральными профессиями и попробовать себя в разных ролях.

29 августа в 12:00 участники придумают мультфильм, в 13:00 узнают, как снять ролик о Москве, в 14:00 научатся брать интервью, в 15:00 сделают кинохлопушку, в 16:00 попробуют срежиссировать звуки праздника, в 17:00 создадут раскадровку, а в 18:00 расскажут историю с помощью театра теней.

30 августа в 12:00 гости создадут кинохлопушку, в 13:00 попробуют себя в театре теней, в 14:00 срежиссируют звуки праздника, в 15:00 сделают раскадровку, в 16:00 узнают, как снять ролик о Москве, в 17:00 научатся брать интервью, а в 18:00 придумают мультфильм.

Провести выходные в кинопарке

29 и 30 августа в кинопарке "Москино" пройдет насыщенная программа для любителей кино. В "Парке сказок" каждый час с 12:00 до 18:00 будут начинаться интерактивные квесты по "Волшебнику Изумрудного города". Продолжительность каждого сеанса – 20–25 минут. В это же время с центральной площади будут стартовать 45-минутные экспресс-прогулки.

С 15:00 в парке будут работать артисты, а в 16:30 начнется цирковое представление. Гостей также ждут диджитал-аттракцион и мастер-классы.

В павильоне "Анимация" посетители смогут управлять цифровым персонажем и создавать кинопостер с помощью искусственного интеллекта. В "Ковбойском городке" в 13:00, 15:00 и 17:00 пройдет шоу каскадеров "Раз ковбой, два ковбой".

В "Уездном городе" каждый час с 12:30 до 18:30 будут проходить постановочные съемки "Свадьба в Малиновке". В локации "Москва 40-х" состоятся экскурсии в 12:30, 13:30, 14:30, 16:00, 17:00 и 18:00.

29 августа на ВДНХ во второй раз пройдет праздник кино. В программе – практические мастер-классы, образовательный семейный квест, специальные показы фильмов из золотой коллекции Киностудии Горького и лекции представителей киноиндустрии.

30 августа с 18:30 до 19:30 в саду имени Н. Э. Баумана пройдет кинолекторий. Участники обсудят кинематограф как искусство, его язык и выразительные средства, а также смогут поделиться впечатлениями от просмотренных фильмов.

Посмотреть спектакли и попробовать себя в импровизации

26 августа с 17:00 до 18:00 на сцене площадки "Мой район" на Новокосинской улице, дом 12, пройдет театральная импровизация. Участники разделятся на команды и без предварительной подготовки будут создавать небольшие сценки на заданные темы.

В 17:00 на площадке на Воронежской улице, владение 21, покажут спектакль "Айяччо" по книге Бьяджо Руссо и Даниэлы Парески. Актеры театральной мастерской ресурсного центра помощи людям с ментальными особенностями "Обычное дело" расскажут историю любви клоуна и гимнастки.

С 14:00 до 15:00 и с 18:30 до 19:30 на площади Революции 26 августа пройдут театрализованные представления и интерактивные постановки, посвященные жизни и традициям московских усадеб. Зрители смогут принять участие в отдельных элементах спектаклей.

29 и 30 августа с 18:00 до 18:45 на площадках "Московских сезонов" на Профсоюзной, Грекова и Авиационной улицах, Хачатуряна и Коптевском бульваре пройдут летние спектакли для детей. Юным зрителям покажут постановки по мотивам знакомых сказок и историй.

Поиграть в старинные игры и узнать историю Москвы

26 августа с 14:00 до 15:00 и с 17:00 до 18:00 на площади Революции пройдет квест "Загадочная коллекция". Участники будут разгадывать загадки и выполнять задания, одновременно знакомясь с историей московских усадеб.

В этот же день с 17:00 до 18:00 на флагманской площадке "Мой район" на Лукинской улице, дом 12, корпус 1, пройдет игровая программа "Игры народов России". Участники отправятся в путешествие по регионам страны и познакомятся с традициями Центральной России, Северного Кавказа, Поволжья и Сибири.

29 и 30 августа с 11:00 до 21:00 в музее-усадьбе "Люблино" можно будет поиграть в бирюльки, городки, петанк и другие исторические игры. Инвентарь предоставят на месте. В саду имени Н. Э. Баумана в эти же дни с 12:00 до 19:00 гости смогут погрузиться в атмосферу дворянских прогулок. Актеры в образах исторических персонажей проведут посетителей через старинные развлечения – крокет, серсо, бирюльки, лапту, городки и другие игры.

29 и 30 августа с 11:00 до 21:00 на площадке "Московское чаепитие" возле музея-усадьбы "Люблино" будет работать книжная гостиная. Посетители смогут познакомиться с изданиями об истории московских усадеб, чайных традициях и культуре загородных встреч, а также поиграть в настольные игры.

До 31 августа на ВДНХ можно принять участие в интерактивном виртуальном путешествии по космосу. Гости соберут ракету в дополненной реальности, запустят ее и отправятся в виртуальный полет. Сеансы проходят со вторника по воскресенье каждые 15 минут с 11:00 до 21:00.

Послушать музыку и посетить фестивали

26 августа с 19:00 до 20:00 на флагманской площадке "Мой район" на Лукинской улице, дом 12, корпус 1, пройдет концерт Сергея Гостева. Музыкант-виртуоз и лауреат российских и международных конкурсов представит программу, посвященную звучанию струнных инструментов.

28 августа с 11:00 до 14:00 во дворике "Есенин-центра" Московского государственного музея С. А. Есенина пройдет кофе-рейв. За музыку будет отвечать поп-диджей Glebsus, а специальный гость – артист лейбла "Таврида. Арт" Айван – исполнит авторские композиции на стихи Сергея Есенина. На площадке также будут работать бар и зона отдыха. К мероприятию кафе "Есенин" подготовило специальное меню коктейлей в стаканчиках с авторским дизайном.

28 августа с 17:00 до 20:00 в усадьбе "Люблино" пройдет музейно-исторический фестиваль "Дожинки". Праздник посвящен завершению сезона сбора урожая и традициям русского крестьянства. Гостей ждут театрализованное представление, народные песни и историко-культурная реконструкция обрядов, связанных с окончанием жатвы. Для посещения концерта, лекции и фотосессии потребуется регистрация через "Мосбилет".

30 августа в 17:00 на окружной площадке в Бутовском лесопарке на бульваре Дмитрия Донского, дом 18/4, состоится концертная программа. Резиденты Академии мюзикла Вячеслава Гнедака и Сергея Болотина исполнят номера из известных мультфильмов и кинофильмов.

Московская группа "Бекия" представит авторские рок-композиции и лирические песни, а инструментальный ансамбль сыграет марши, гимны и собственные аранжировки народных песен.

В этот же день с 17:00 до 18:00 на площадке "Мой район" на Новокосинской улице, дом 12, пройдет научное шоу "Тайны таблицы Менделеева", приуроченное ко Дню знаний. Зрелищные эксперименты помогут зрителям узнать о свойствах химических элементов и их роли в окружающем мире.

30 августа с 11:00 до 15:00 на фестивальной площадке "Московских сезонов" в Куркине пройдет фестиваль культуры и спорта "Агацу". В программе – показательные выступления и мастер-классы для детей и взрослых, японская музыка, танцевальные и шоу-программы, выставка японской живописи и другие активности.

30 августа в 12:00 в парке "Надежда" начнется фестиваль краеведения. Гостей ждут лекции и дискуссии о Дарье Салтыковой и усадьбах Юго-Западного административного округа, мастер-классы по каллиграфии, изготовлению свечей и вееров, романсы, живая музыка и танцы в "Литературно-музыкальной гостиной".

На фестивале также будут работать зона "Поисковики" с выставкой находок, "БиблиоТочка" для книгообмена, площадка дворянских игр и фотозоны. Кроме того, состоятся выступления кинологов.

До 13 сентября на ВДНХ можно будет посмотреть церемониал Кремлевской школы верховой езды. Всадники в исторических образах кавалеристов представят элементы российских конных ритуалов и покажут программу, посвященную традициям и воинской славе страны.

Помочь участникам СВО, детям и животным

До 6 сентября на 30 фестивальных площадках "Московских сезонов" продолжат работу "Домики добра" проекта "Москва помогает".

Волонтеры принимают подарки для участников специальной военной операции, детей из новых регионов России и животных из приютов. В пункты сбора можно передать средства личной гигиены, сладости, канцтовары, наборы для творчества, корм, амуницию и средства для уборки и дезинфекции.

Ранее стало известно, что 6 сентября в Южном спортивном центре олимпийского комплекса "Лужники" в Москве пройдет фестиваль "Русский богатырь". Гостей ждет программа, объединяющая спорт, ремесла, историю и семейные ценности. На площадке "Арена богатыря" пройдут силовые состязания.

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Сюжет: Лето в Москве
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