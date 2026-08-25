ВС России взяли под контроль населенный пункт Анновка в ДНР

Фото: MAX/"Минобороны России"

Армия России установила полный контроль над населенным пунктом Анновка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Взять населенный пункт удалось подразделениям группировки "Центр", добавили в оборонном ведомстве.

Ранее группировка "Восток" взяла под контроль населенный пункт Зеленое в ДНР, продвинувшись в глубину обороны ВСУ.

Кроме того, в ночь на 25 августа российские силы ПВО пресекли массированную атаку на регионы РФ. В общей сложности над территорией шести областей, Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей было ликвидировано 148 воздушных объектов.