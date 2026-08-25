Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 11:32

Происшествия

Пять человек пострадали при пожаре на Амурском газохимическом комплексе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков, пострадали при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (АГХК). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Пострадавшие доставлены в больницы города Свободного с травмами разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медпомощь.

"Остальным, обратившимся с легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, оказана медицинская помощь", – сказано в сообщении.

К настоящему времени возгорание удалось локализовать.

Пожар на территории стройплощадки АГХК в Приамурье произошел 25 августа. Для обеспечения безопасности и минимизации возможного ущерба сотрудники остановили оборудование, находящееся в пусконаладочных работах.

Работников АГХК, которые не участвуют в ликвидации ЧС, переместили за территорию предприятия. При этом угрозы для жителей прилегающих территорий не зафиксировано.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика