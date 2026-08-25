Пять человек пострадали при пожаре на Амурском газохимическом комплексе

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Пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков, пострадали при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (АГХК). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Пострадавшие доставлены в больницы города Свободного с травмами разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медпомощь.

"Остальным, обратившимся с легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, оказана медицинская помощь", – сказано в сообщении.

К настоящему времени возгорание удалось локализовать.

Пожар на территории стройплощадки АГХК в Приамурье произошел 25 августа. Для обеспечения безопасности и минимизации возможного ущерба сотрудники остановили оборудование, находящееся в пусконаладочных работах.

Работников АГХК, которые не участвуют в ликвидации ЧС, переместили за территорию предприятия. При этом угрозы для жителей прилегающих территорий не зафиксировано.

