25 августа, 11:32Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре на Амурском газохимическом комплексе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков, пострадали при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (АГХК). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Пострадавшие доставлены в больницы города Свободного с травмами разной степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медпомощь.
"Остальным, обратившимся с легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, оказана медицинская помощь", – сказано в сообщении.
К настоящему времени возгорание удалось локализовать.
Пожар на территории стройплощадки АГХК в Приамурье произошел 25 августа. Для обеспечения безопасности и минимизации возможного ущерба сотрудники остановили оборудование, находящееся в пусконаладочных работах.
Работников АГХК, которые не участвуют в ликвидации ЧС, переместили за территорию предприятия. При этом угрозы для жителей прилегающих территорий не зафиксировано.