Прохладная погода вернется в Москву после 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прохладная погода вернется в столицу после 1 сентября. Об этом Москве 24 рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

При этом первый осенний день будет теплым и без осадков в дневное время, отметил специалист. Утром столбики термометров покажут 13–18 градусов, а днем воздух прогреется до 23–25 градусов. После этого начнется похолодание.

Что касается текущей недели, наиболее холодными станут вторник и среда, 25 и 26 августа. Как уточнил Ильин, температура днем по Москве и области ожидается в пределах 12–17 градусов, возможны кратковременные дожди с прояснениями.

Со среды, во второй половине дня, на столичный регион начнет оказывать влияние гребень антициклона, и погода улучшится. С четверга, 27 августа, до конца рабочей недели и в выходные синоптик пообещал солнечную погоду без осадков. Температура составит 17– 22 градуса.

При этом в воскресенье, 30 августа, столбики термометров могут подняться еще выше, достигнув 24–25 градусов к понедельнику, 31 августа.

"Ночные температуры на рабочей неделе по Московской области составят 6 –12 градусов, начиная с выходных и до начала сентября – 11–13 градусов", – сказал Ильин.

Он добавил, что со среды ожидается западный и северо-западный ветер с порывами 6–10 метров в секунду. С четверга он станет спокойнее – 4–7 метров в секунду.

Рассказал специалист и о росте атмосферного давления. Сейчас оно составляет около 745 миллиметров ртутного столба, но к пятнице, 28 августа, достигнет 757 миллиметров и до конца недели сохранится в пределах 756–754 миллиметров. Однако сильных скачков не будет.

Ранее стало известно, что август этого года вошел в двадцатку наиболее теплых за всю историю метеонаблюдений. Как рассказала метеоролог Людмила Паршина, на метеостанции ВДНХ среднемесячная температура была на 1,1 градуса выше климатической нормы.

