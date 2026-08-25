Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 11:59

Общество

Прохладная погода вернется в Москву после 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прохладная погода вернется в столицу после 1 сентября. Об этом Москве 24 рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

При этом первый осенний день будет теплым и без осадков в дневное время, отметил специалист. Утром столбики термометров покажут 13–18 градусов, а днем воздух прогреется до 23–25 градусов. После этого начнется похолодание.

Что касается текущей недели, наиболее холодными станут вторник и среда, 25 и 26 августа. Как уточнил Ильин, температура днем по Москве и области ожидается в пределах 12–17 градусов, возможны кратковременные дожди с прояснениями.

Со среды, во второй половине дня, на столичный регион начнет оказывать влияние гребень антициклона, и погода улучшится. С четверга, 27 августа, до конца рабочей недели и в выходные синоптик пообещал солнечную погоду без осадков. Температура составит 17– 22 градуса.

При этом в воскресенье, 30 августа, столбики термометров могут подняться еще выше, достигнув 24–25 градусов к понедельнику, 31 августа.

"Ночные температуры на рабочей неделе по Московской области составят 6 –12 градусов, начиная с выходных и до начала сентября – 11–13 градусов", – сказал Ильин.

Он добавил, что со среды ожидается западный и северо-западный ветер с порывами 6–10 метров в секунду. С четверга он станет спокойнее – 4–7 метров в секунду.

Рассказал специалист и о росте атмосферного давления. Сейчас оно составляет около 745 миллиметров ртутного столба, но к пятнице, 28 августа, достигнет 757 миллиметров и до конца недели сохранится в пределах 756–754 миллиметров. Однако сильных скачков не будет.

Ранее стало известно, что август этого года вошел в двадцатку наиболее теплых за всю историю метеонаблюдений. Как рассказала метеоролог Людмила Паршина, на метеостанции ВДНХ среднемесячная температура была на 1,1 градуса выше климатической нормы.

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 72% 25 августа

Читайте также


обществопогодагородэксклюзив

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика