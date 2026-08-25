В центре Москвы задержали 13 участников ночных заездов на питбайках

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Полиция задержала 13 участников ночных заездов на питбайках на Пресненской набережной в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

В ночь на 9 августа правоохранители получили информацию о большом скоплении молодых людей, которые нарушали общественный порядок и передвигались на мототехнике. Всех 13 человек доставили в отдел полиции, семеро из них оказались несовершеннолетними.

Три питбайка поместили на спецстоянку. Пятерых участников привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и различные нарушения ПДД.

В отношении родителей семерых несовершеннолетних составили протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее в Башкирии 16-летний подросток на питбайке сбил троих пешеходов на трассе Карамалы – Метистама. 14-летний мальчик скончался, двое 17-летних госпитализированы. Водитель бросил транспорт и скрылся, но его задержали, прав на управление у него не было.