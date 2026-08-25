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25 августа, 07:02

Происшествия

В Башкирии задержали подростка, сбившего на питбайке троих детей

Фото: МАХ/"МВД по Республике Башкортостан"

Сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка, который на питбайке сбил троих школьников в Туймазинском районе Башкирии. В результате ДТП скончался 14-летний мальчик, еще двое 17-летних были госпитализированы с различными травмами, сообщает пресс-служба МВД по республике.

ДТП произошло в ночь на 25 августа на 2-м километре трассы Карамалы – Метистама. Подросток, управляя питбайком "Мотоленд" сбил трех пешеходов, после чего бросил транспорт и скрылся с места происшествия.

Вскоре правоохранители установили личность водителя и задержали его. По словам задержанного подростка, питбайк купили ему родители в прошлом году. При этом водительского удостоверения он не получал. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.

Ранее серьезное ДТП произошло в Нижнем Новгороде, на проспекте Гагарина. Легковой автомобиль врезался в остановку "Улица Сурикова". Участником ДТП стал автомобиль Mazda, водитель выехал на встречную полосу, после чего наехал на остановочный павильон и пешеходов.

В результате погибла женщина, ее личность устанавливается. Ранения получили еще четверо пешеходов, в том числе 17-летний подросток.

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