Спасатели нашли смытые рекой контейнерные дома с туристами на Сахалине

Фото: МАХ/"МЧС Сахалинской области"

Спасатели обнаружили с воздуха контейнерные дома с туристами, которые унесло рекой с Лесогорских термальных источников на Сахалине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Контейнеры заметили во время обследования местности с вертолета. До этого территорию прочесывали пешком, поскольку дорог в районе происшествия нет. Экипаж увидел домики, однако приземлиться рядом с ними невозможно.

Спасатели высадились на термальных источниках и выдвинулись пешком к месту обнаружения контейнеров. В вертолете находятся девять спасателей, также работает наземная группа. По предварительным данным МЧС, в одном из смытых домов могут находиться два человека.

Ранее женщина 1966 года рождения погибла при опрокидывании катера на реке в Кизилюртовском районе Дагестана. К моменту прибытия специалистов МЧС на место ЧП в районе населенного пункта Зубутли-Миатли тело женщины из воды достали очевидцы.

Еще один инцидент произошел в Сочи, где течение горной реки Псезуапсе смыло в Черное море двух мужчин, пытавшихся перейти реку вброд. Спасатели обнаружили тело одного из мужчин в акватории Черного моря и эвакуировали его на берег. До приезда скорой помощи они проводили реанимационные мероприятия, но врачи констатировали смерть пострадавшего.