Женщина погибла при опрокидывании катера в Дагестане

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Женщина 1966 года рождения погибла при опрокидывании катера на реке в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по республике.

В ведомстве отметили, что к моменту прибытия специалистов на место ЧП в районе населенного пункта Зубутли-Миатли тело женщины из воды достали очевидцы. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее лодка с 5 пассажирами перевернулась на реке Алдан в Якутии, 4 человека пропали без вести. Моторная лодка "Обь" опрокинулась примерно в 25 километрах выше по течению от поселка Угоян.

В результате была организована поисково-спасательная операция, в ней были задействованы 4 лодки. Позднее были обнаружены тела 3 из 4 пропавших пассажиров.