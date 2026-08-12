Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 15:18

Происшествия

Женщина погибла при опрокидывании катера в Дагестане

Фото: МАХ/SHOT

Женщина 1966 года рождения погибла при опрокидывании катера на реке в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по республике.

В ведомстве отметили, что к моменту прибытия специалистов на место ЧП в районе населенного пункта Зубутли-Миатли тело женщины из воды достали очевидцы. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее лодка с 5 пассажирами перевернулась на реке Алдан в Якутии, 4 человека пропали без вести. Моторная лодка "Обь" опрокинулась примерно в 25 километрах выше по течению от поселка Угоян.

В результате была организована поисково-спасательная операция, в ней были задействованы 4 лодки. Позднее были обнаружены тела 3 из 4 пропавших пассажиров.

Новости регионов: катамаран с туристами перевернулся на реке Учкулан

Читайте также


происшествиярегионы

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика