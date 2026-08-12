В Курской области мужчина погиб при атаке дрона ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мужчина погиб в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Коренево Кореневского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

По словам главы региона, беспилотник атаковал автомобиль, припаркованный у частного дома. Жертвой удара стал 53-летний мужчина. Хинштейн выразил искренние соболезнования родственникам погибшего.

"Я вновь настоятельно прошу каждого соблюдать все меры безопасности. Враг продолжает атаки по нашей территории. Пожалуйста, берегите себя и не рискуйте понапрасну! Это может стоить жизни!" – добавил глава Курской области.

Ранее мирный житель погиб при атаке украинского FPV-дрона в Грайворонском округе Белгородской области. Тело мужчины обнаружили оперативные службы в селе Козинка. Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибшего.

